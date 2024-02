La Commissione Europea ha autorizzato l’acquisto di metà delle quote di Italo da parte di MSC

La Commissione Europea ha autorizzato l’acquisto di metà delle quote dell’azienda di treni ad alta velocità Italo NTV da parte della compagnia di navigazione con sede in Svizzera MSC (Mediterranean Shipping Company), annunciato lo scorso ottobre. L’altra metà rimarrà al fondo di investimento statunitense GIP III (terzo fondo del Global Investment Partners) e ad altri azionisti. Secondo la Commissione l’acquisto «non solleverebbe problemi di concorrenza», dato che le aziende sono attive in mercati diversi. MSC e GIP III avranno quindi il controllo congiunto di Italo, insieme ad altri azionisti minori.

