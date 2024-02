Un fondo legato al miliardario statunitense Charles Koch smetterà di finanziare la campagna elettorale di Nikki Haley

Americans for prosperity action (AFP Action), un fondo che finanzia campagne politiche negli Stati Uniti legato al noto miliardario conservatore Charles Koch, ha detto che smetterà di finanziare la campagna elettorale di Nikki Haley, candidata alle primarie del Partito Repubblicano per le elezioni presidenziali di novembre.

Haley è la principale avversaria dell’ex presidente Donald Trump alle primarie dei Repubblicani, ma finora ha perso in ogni stato in cui si è votato. AFP Action ha detto che non finanzierà Trump e continuerà a sostenere la candidatura di Haley, ma che focalizzerà «le proprie risorse dove possiamo fare la differenza».

Haley, che si è presentata come una candidata più moderata rispetto a Trump, ha detto che non intende ritirare la propria candidatura, nonostante al momento non ci sia un singolo stato in cui sia avanti nei sondaggi o possa perlomeno contendere la vittoria. Secondo vari analisti, Haley intende rimanere in corsa fino al cosiddetto Super Tuesday, il 5 marzo, quando si voterà in 15 stati contemporaneamente.

