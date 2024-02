Quindici persone sono morte nell’incendio di un condominio a Nanjing, in Cina

Sabato si è sviluppato un grosso incendio in un condominio della città di Nanjing, in Cina: 15 persone sono morte, e almeno quaranta sono ferite. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio: le autorità locali hanno detto che potrebbe essere partito dal primo piano dell’edificio, dove erano parcheggiate alcune biciclette elettriche. L’incendio è stato spento alle 6 del mattino ora locale, ma le operazioni di soccorso sono andate avanti per altre otto ore. Tutte le persone ferite sono state portate in ospedale.

In Cina negli ultimi mesi si sono verificati molto incendi, spesso mortali. A novembre per esempio 39 persone erano morte a causa di un incendio avvenuto nel seminterrato di un negozio nella città di Xinyu, nella provincia cinese di Jiangxi. In quell’occasione il presidente Xi Jinping aveva parlato della necessità di una «riflessione profonda» sugli incendi, chiedendo maggiori sforzi per «frenare il frequente verificarsi di incidenti legati alla sicurezza».