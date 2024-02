Secondo BBC News decine di soldati russi sarebbero state uccise in un attacco ucraino

Secondo BBC News, l’autorevole sito della tv britannica, decine di soldati russi sarebbero state uccise da due missili ucraini mentre si trovavano in un campo di addestramento vicino a Trudovske, una piccola città a sud di Donetsk, nel territorio ucraino occupato dalla Russia. Alcune fonti sentite da BBC hanno riferito che in quel punto si erano riunite le truppe russe per l’arrivo del generale Oleg Moiseyev, un comandante di alto livello dell’esercito russo. Un funzionario del governo russo ha confermato che c’è stato un attacco, ma ha detto che le notizie sulle sue conseguenze sono «inaccurate e molto esagerate». L’Ucraina non ha ancora commentato ufficialmente.

La dinamica non è ancora del tutto chiara ma secondo BBC News il campo sarebbe stato colpito utilizzando i lanciarazzi statunitensi HIMARS, molto precisi e potenti. BBC News ha parlato anche con alcuni dei soldati russi sopravvissuti all’attacco: le loro testimonianze e alcuni video provenienti dal campo suggeriscono che i soldati uccisi siano almeno 60. BBC News ha detto che sta lavorando per verificare l’attendibilità dei video. Uno dei presenti al momento dell’attacco ha detto che sono stati colpiti così tanti soldati perché era stato ordinato loro di aspettare l’arrivo del generale in fila e in uno spazio aperto.

L’attacco è arrivato a pochi giorni di distanza dalla conquista da parte dell’esercito russo della vicina città di Avdiivka, che si trova nella periferia di Donetsk. Da alcune settimane Avdiivka era diventata uno dei principali luoghi di battaglia tra i due eserciti.

