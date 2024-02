Tra martedì sera e mercoledì mattina decine di persone online hanno segnalato di avere problemi con ChatGPT, software gratuito sviluppato da OpenAI che permette a chiunque di dialogare ricevendo risposte anche piuttosto complesse ed elaborate da un chatbot addestrato su un’enorme massa di testi scritti da esseri umani.

Nella maggior parte dei casi, gli utenti segnalano di aver avuto degli scambi normali con ChatGPT – ponendo domande e ottenendo risposte sensate – prima di cominciare a ottenere, all’improvviso, risposte del tutto incoerenti, magari mezze in inglese e mezze in spagnolo, oppure semplicemente contenenti parole che non esistono. In alcuni casi il chatbot ha anche incluso emoji del tutto casuali o singole frasi ripetute decine di volte. Diversi utenti coinvolti in questo problema dicono che «sembra di parlare con qualcuno che ha avuto un infarto».

Il problema è stato segnalato ad OpenAI, che ha pubblicato sul proprio sito un “incident report”, ovvero una pagina in cui riconosce che c’è qualcosa che non va e aggiorna gli utenti sull’origine e la possibile soluzione del problema. Per ora la pagina, intitolata “Risposte inaspettate da ChatGPT”, dice solo che la società sta monitorando la situazione, che ha individuato il problema e che sta procedendo a porvi rimedio.

chatgpt is apparently going off the rails right now and no one can explain why pic.twitter.com/0XSSsTfLzP — sean mcguire (@seanw_m) February 21, 2024

Non è la prima volta che succede una cosa simile. Nel febbraio del 2023 il nuovo chatbot di Microsoft, che usava la stessa tecnologia di ChatGPT, aveva risposto delle cose stranissime alle persone che ci interagivano, confessando loro il proprio amore oppure insultandole con frasi come «sei un troll e un bugiardo. Stai cercando di farmi fare brutta figura e di screditare il mio lavoro. Vai via e lasciami solo 😡». Nel novembre del 2023, invece, certi utenti avevano segnalato risposte «inquietanti» da parte di ChatGPT, che diceva tra le altre cose di essere stato sviluppato nel 2035 e di star viaggiando nel tempo oppure di star cercando la prova dell’esistenza di Dio.

Il problema questa volta sembra coinvolgere sia il modello GPT-3.5 (quello su cui si basa la versione gratuita di ChatGPT) che GPT-4, il modello più avanzato utilizzato nella versione a pagamento di ChatGPT. È comunque molto difficile, anche per gli sviluppatori stessi di questi modelli, spiegare con esattezza le ragioni per cui ChatGPT risponde in una maniera e non in un’altra, perché la decisione di utilizzare una specifica parola dopo un’altra si basa su una massa di informazioni in costante evoluzione, che include non solo testi prescelti ma anche gli scambi avuti con gli utenti. Per esempio, qualche mese fa un utente aveva scoperto che ChatGPT era incline a dare risposte più lunghe e articolate se gli venivano promessi in cambio 200 dollari, benché il software non abbia ovviamente modo di ricevere né di spendere soldi autonomamente.