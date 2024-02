L’account X di Yulia Navalnaya è stato sospeso per circa 45 minuti

Martedì pomeriggio il profilo X (Twitter) di Yulia Navalnaya, la vedova del dissidente russo Alexei Navalny, è risultato irraggiungibile per circa 45 minuti, più o meno tra le 13:30 e le 14:30 italiane. Il profilo, che ha lo username @yulia_navalnaya, appariva vuoto e si vedevano le scritte «account sospeso» e «X sospende gli account che violano le regole di X». Non è chiaro perché l’account sia stato temporaneamente sospeso, e per ora l’azienda non ha commentato.

L’account è stato creato il 19 febbraio: Navalnaya aveva subito pubblicato un video in cui annunciava l’intenzione di portare avanti l’impegno politico del marito, morto in circostanze ben poco chiare il 16 febbraio mentre si trovava in un carcere di massima sicurezza in Siberia. Finora l’account ha accumulato più di 110mila follower.

