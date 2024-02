Pensavo Peccioli 2024, per attraversare le cose

Fin dalla sua prima edizione nel 2019 il festival Pensavo Peccioli è stato progettato e curato dal direttore del Post Luca Sofri, con la collaborazione del Post stesso, e fin dalla prima edizione ha sintetizzato le sue intenzioni di osservare e capire il mondo e il cambiamento nel manifesto affidato a Emiliano Ponzi, probabilmente il più noto e importante illustratore italiano contemporaneo. Ponzi ha invitato prima a sbirciare il mondo da un angolo nascosto, come cerca di fare il festival toscano, poi a trovare un equilibrio in tempi complicati, poi ancora a guardare tutto da una maggiore e prudente distanza. Quest’anno la scelta, coerente con i pensieri correnti, è di provare ad attraversare percorsi difficili, con consapevolezza e con le attenzioni necessarie.

Pensavo Peccioli torna, per la quarta volta, nel weekend tra l’8 e il 10 marzo a Peccioli, in provincia di Pisa: l’accogliente borgo toscano ha moltiplicato in questi anni i suoi progetti culturali, una parte dei quali in collaborazione col Post, e il festival è diventato uno degli elementi centrali del loro calendario, con capacità di attrazione su tutta la Toscana e non soltanto.

Il programma è di nuovo molto ricco, con incontri e ospiti pensati appunto per guardare e capire le cose che succedono, ma anche per occupare ancora di più uno spazio di informazione e discussione sull’editoria, sui mezzi di comunicazione, sui libri.

Per gli incontri in programma arriveranno a Peccioli giornalisti, scrittori, divulgatori, artisti, esperti e osservatori delle cose del mondo. Chiara Valerio, Valeria Parrella, Antonio Franchini e Ilaria Gaspari presenteranno i loro ultimi libri; Massimo Polidoro ricorderà Piero Angela insieme ad Amedeo Balbi; Il Trio Malinconico farà un reading e Paola Turci sarà protagonista di una serata di chiacchiere e musica. E poi ci saranno Roberto Burioni, Cecilia Sala, Marino Sinibaldi, Matteo Caccia, Alessandra Tedesco, Christian Rocca, Piero Dorfles, Antonio Manzini, Elena Loewenthal, Giorgio Zanchini, Donatella Di Pietrantonio, Eva Giovannini, Lia Capizzi, Luca De Gennaro, Corrado Fortuna e Diego De Silva.

Ci saranno anche due eventi “classici” dell’offerta del Post: la rassegna stampa “I giornali, spiegati bene” con Luca Sofri e Francesco Costa sabato e con Sofri e Michele Serra domenica, e la presentazione del nuovo numero della rivista Cose spiegate bene dedicato alle Olimpiadi, con Lia Capizzi e gli sportivi olimpici Eric Fantazzini, Vittoria Guazzini e Martina Guiggi. Stefano Nazzi e Giacomo Papi racconteranno e leggeranno A sangue freddo, il grande romanzo di Truman Capote. Infine, Francesco Costa presenterà il suo nuovo libro, Frontiera, e il suo racconto delle elezioni americane sul Post.

Tutto il programma è qui sotto e gli incontri sono gratuiti e ad accesso libero fino a esaurimento dei posti.

Venerdì 8 marzo

Ore 17:00 – Cinema Passerotti

Cosa ci dice la scienza

con Roberto Burioni

Ore 18:00 – Palazzo Senza Tempo

Chi dice e chi tace, Sellerio

Chiara Valerio con Marino Sinibaldi

Ore 19:00 – Galleria dei Giganti

Il nuovo secolo americano

Francesco Costa con Luca Sofri

a partire da Frontiera, Mondadori

Ore 21:00 – Cinema Passerotti

Mentre saluto l’inverno

Paola Turci con Luca Sofri



Sabato 9 marzo

Ore 10:30 – Palazzo Senza Tempo

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

Luca Sofri e Francesco Costa

Ore 12:00 – Palazzo Senza Tempo

Premio Vero

Per libri che raccontano e spiegano la realtà

con Renzo Macelloni, Marino Sinibaldi e Luca Sofri

Ore 14:30 – Cinema Passerotti

Ricordando l’Ucraina

Christian Rocca con Eugenio Cau

Ore 15:00 – Palazzo Senza Tempo

Il fuoco che ti porti dentro, Marsilio

Antonio Franchini con Giorgio Zanchini

Ore 15:30 – Centro Polivalente

L’educazione delle farfalle, Longanesi

Donato Carrisi con Alessandra Tedesco

Ore 16:30 – Palazzo Senza Tempo

La reputazione, Guanda

Ilaria Gaspari con Matteo Caccia

Ore 17:00 – Cinema Passerotti

Chiassovezzano, Bompiani

Piero Dorfles con Giorgio Zanchini

Ore 17:30 – Centro Polivalente

L’età fragile, Einaudi

Donatella Di Pietrantonio con Eva Giovannini

Ore 18:00 – Palazzo Senza Tempo

Cose spiegate bene. L’importante è partecipare, Il Post e Iperborea

Lia Capizzi con Luca Sofri, Eric Fantazzini, Martina Guiggi e Vittoria Guazzini

Ore 18:30 – Cinema Passerotti

Il sangue è ancora freddo

Stefano Nazzi e Giacomo Papi raccontano e leggono A Sangue freddo,

il grande romanzo di Truman Capote



Domenica 10 marzo

Ore 10:30 – Palazzo Senza Tempo

I giornali, spiegati bene

Una rassegna stampa del mattino

Luca Sofri con Michele Serra

Ore 12:00 – Cinema Passerotti

La meraviglia del tutto, Mondadori

Massimo Polidoro racconta Piero Angela con Amedeo Balbi

Ore 15:00 – Palazzo Senza Tempo

Breve storia (d’amore) dell’ebraico, Einaudi

Elena Loewenthal con Luca Sofri

Ore 16:00 – Centro Polivalente

Tutti i particolari in cronaca, Mondadori

Antonio Manzini con Stefano Nazzi

Ore 16:30 – Palazzo Senza Tempo

Piccoli miracoli e altri tradimenti, Feltrinelli

Valeria Parrella con Ilaria Gaspari

Ore 17:30 – Centro Polivalente

L’incendio, Mondadori

Cecilia Sala con Eugenio Cau

Ore 18:00 – Palazzo Senza Tempo

Alternative generation 1991-1995, Rizzoli

Luca De Gennaro con Corrado Fortuna

Ore 18:30 – Cinema Passerotti

Reading di musica e parole

Il Trio Malinconico

Diego De Silva (voce), Aldo Vigorito (contrabbasso), Stefano Giuliano (sassofono)