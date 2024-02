La Regione Lombardia ha attivato alcune misure per abbassare i livelli di smog in nove province

Da martedì sono attive in nove province lombarde alcune misure temporanee per ridurre i livelli di smog, che da giorni sono particolarmente alti in buona parte della Pianura Padana. Le misure sono state annunciate lunedì dalla Regione e riguardano le province che hanno superato per quattro giorni consecutivi i valori massimi consentiti di inquinamento dell’aria: Milano, Monza e Brianza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia.

Le misure, tra le altre cose, prevedono il divieto di combustione e di accensione di fuochi all’aperto. È poi vietato regolare il riscaldamento di case, uffici e negozi su temperature superiori ai 19 °C o utilizzare stufe a legna particolarmente inquinanti. Nei comuni con più di 30mila abitanti, tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30 è limitata la circolazione di tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione, e dei veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio. I divieti resteranno in vigore fino al rientro per due giorni consecutivi nel valore limite o per un giorno con previsioni meteorologiche sfavorevoli all’accumulo degli inquinanti.

