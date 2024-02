La giunta militare della Guinea ha sciolto il governo del paese

Lunedì la giunta militare al potere dal 2021 in Guinea, in Africa occidentale, ha sciolto il governo del paese. Ha ordinato ai ministri deposti di consegnare alle forze dell’ordine i propri passaporti e veicoli ufficiali, e i loro conti in banca sono stati congelati. La giunta ha ordinato di chiudere i confini del paese finché tutti i passaporti non saranno consegnati.

La decisione è stata annunciata durante una trasmissione televisiva dal segretario generale della presidenza, il generale Amara Camara. Nell’annuncio non sono state comunicate le motivazioni della decisione, né quando sarà nominato un nuovo governo. Camara ha detto che nel frattempo le funzioni dei ministri saranno svolte da altri funzionari di livello più basso.

Guinea’s junta in a surprise move dissolves the government. No reason was given for the decision, which follows a spat between the PM and the justice minister after the latter pushed for an inquiry into some ministry financial directors and state company GMs pic.twitter.com/os2Nid3za3

— Katarina Höije (@katarinah) February 19, 2024