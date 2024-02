L’85 per cento dei comuni della Bolivia è in allerta per il rischio di alluvioni

Domenica a causa del rischio di alluvioni è stato dichiarato lo stato di allerta per circa l’85 per cento dei 340 comuni della Bolivia, paese del Sud America con 12 milioni di abitanti: 279 comuni sono in allerta arancione, mentre 10 sono in allerta rossa, il livello più alto. Fra questi ultimi c’è anche La Paz, che con oltre 950mila abitanti è la terza città più popolata del paese, nonché la sede del governo. Sabato vicino a La Paz le frane dovute alle forti piogge hanno già causato la morte di tre persone, che si sommano ad altre trenta uccise a causa di frane e maltempo da novembre a oggi. Lo dichiarazione dello stato di allerta impone alle autorità comunali e provinciali di attivare il personale di primo soccorso sul territorio, che deve essere pronto a intervenire.

La torrencial lluvia que cae la noche de este viernes en La Paz inundó el camino entre Aranjuez y Sequoia, en la zona sur.

