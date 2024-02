Sabato mattina la sciatrice italiana Marta Bassino ha vinto la seconda prova di discesa libera di Coppa del Mondo a Crans-Montana, in Svizzera, dopo che nella prima prova di venerdì era arrivata quinta. Per Bassino, che ha 27 anni, è la settima vittoria in Coppa del Mondo, ma la prima nella discesa libera (le altre sei erano state nello slalom gigante). È arrivata davanti a un’altra italiana, Federica Brignone, e alla svizzera Lara Gut-Behrami, che aveva vinto venerdì. Attualmente nella classifica generale della Coppa del Mondo per la discesa libera è prima Gut-Behrami con 369 punti, davanti all’italiana Sofia Goggia (350 punti), che però salterà molto probabilmente il resto della stagione per un infortunio.