La sciatrice italiana Sofia Goggia si è rotta la tibia in allenamento: salterà quasi certamente il resto della stagione

La sciatrice italiana Sofia Goggia si è rotta tibia e malleolo tibiale durante un allenamento a Ponte di Legno, in provincia di Brescia: a causa di questo infortunio salterà quasi certamente il resto della stagione e con ogni probabilità non vincerà la Coppa del Mondo di discesa libera, dove è attualmente prima in classifica. Goggia ha 31 anni e in carriera ha vinto per quattro volte la Coppa del Mondo di discesa libera (tre di seguito tra il 2021 e il 2023).

La FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) ha fatto sapere che in mattinata Goggia è stata sottoposta a una tac e a una risonanza magnetica alla clinica La Madonnina di Milano, dove le sono state confermate le fratture, e che nel pomeriggio verrà operata.