A Sydney, in Australia, è stato trovato amianto nel pacciame usato in diversi parchi pubblici e in alcune scuole

A Sydney, in Australia, è stato trovato amianto, un materiale molto pericoloso per la salute delle persone, nel pacciame usato in diversi parchi pubblici, in alcune scuole, in un ospedale e in un supermercato. Una scuola elementare è stata chiusa, e un evento di carnevale programmato per domenica è stato cancellato.

I test finora hanno individuato amianto nel pacciame usato in circa venti luoghi. Tutto il pacciame di cui è stata accertata la contaminazione finora è stato prodotto da un’unica azienda, la Greenlife Resource Recovery: quest’ultima ha detto che prima della distribuzione del pacciame erano stati condotti test indipendenti che dimostravano l’assenza di amianto.

L’amianto è un materiale che fino a circa trent’anni fa veniva utilizzato spesso come isolante nell’industria e in edilizia, e poi si è rivelato un potente cancerogeno. La maggior parte dell’amianto scoperto a Sydney è amianto “compatto”, secondo la classificazione del governo australiano (che lo chiama “bonded”), meno pericoloso dell’amianto “friabile”, di cui è più facile inalare le fibre che rischiano di causare il cancro.