Le foto delle manifestazioni per Alexei Navalny nel mondo

Dopo che venerdì mattina il servizio penitenziario russo ha annunciato la morte di Alexei Navalny, a lungo il principale oppositore del presidente Vladimir Putin, moltissime persone in tutto il mondo hanno organizzato veglie funebri e manifestazioni di protesta contro il regime russo.

I collaboratori di Navalny hanno fatto sapere che non hanno ancora avuto modo di avere conferma diretta della morte, che comunque ritengono plausibile. Grosse manifestazioni si sono tenute davanti alle ambasciate russe di molte capitali mondiali, tra cui Roma, Berlino, Parigi e Washington. Ci sono state manifestazioni anche in Russia, in particolare a Mosca e San Pietroburgo, nonostante nel pomeriggio in molte città fossero stati vietati i ritrovi non autorizzati per commemorare Navalny: i media russi dicono che le autorità cittadine hanno cominciato ad arrestare diverse persone, anche se per ora non c’è un numero preciso.

