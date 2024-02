Cosa si sa della sparatoria a Kansas City

Mercoledì pomeriggio a Kansas City, nel Missouri, una o più persone hanno cominciato a sparare durante la parata per festeggiare la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl, la finale del campionato statunitense di football americano. Alla parata stavano partecipando migliaia di fan e curiosi: una persona è stata uccisa e almeno 21 sono state ferite. La polizia ha detto di aver arrestato tre persone sospettate di essere coinvolte nell’attacco, delle quali al momento non si conoscono l’identità e le motivazioni.

La sparatoria è avvenuta nella zona della Union Station, la stazione ferroviaria in centro a Kansas City. I primi spari si sono sentiti attorno alle 14 ora locale, quando in Italia era già sera e la parata si stava concludendo. Secondo alcuni testimoni sentiti dai media statunitensi, all’inizio sembrava di sentire fuochi d’artificio; altri si erano accorti di quello che stava succedendo solo quando qualcuno aveva cominciato a urlare di abbassarsi e mettersi al riparo.

I video condivisi sui social network mostrano fan di corsa o che inciampano gli uni sugli altri, mentre la polizia interviene. Uno in particolare sembra mostrare un gruppo di persone che bloccano uno dei presunti autori della sparatoria.

Durante una conferenza stampa, il capo della polizia di Kansas City, Stacey Graves, ha detto che una persona è stata uccisa e 21 sono state ferite, di cui otto in maniera grave. Un ospedale della città ha fatto sapere di aver curato undici minori tra i sei e i quindici anni, nove dei quali avevano ferite da arma da fuoco. Nessuno di loro è in condizioni critiche.

La polizia è intervenuta piuttosto velocemente, anche perché più di 800 agenti erano stati mobilitati per gestire la sicurezza durante i festeggiamenti. Graves ha aggiunto che al momento non si sa nulla delle motivazioni della sparatoria, e che la polizia sta indagando per accertare il numero esatto dei feriti e capire quanti colpi sono stati sparati ed esattamente dove. Alla parata stavano partecipando anche la governatrice del Kansas Laura Kelly e il governatore del Missouri Mike Parson, che non sono stati coinvolti nella sparatoria.