Israele ha diffuso un video in cui sostiene si veda Yahya Sinwar, capo di Hamas nella Striscia di Gaza, in un tunnel sotto Khan Yunis

Martedì l’esercito israeliano ha pubblicato un video in cui sostiene si veda Yahya Sinwar, il leader di Hamas dentro alla Striscia di Gaza che Israele considera uno dei principali responsabili dell’attacco contro i civili del 7 ottobre. Il portavoce dell’esercito israeliano, Daniel Hagari, ha detto che il video risale al 10 ottobre e mostra Sinwar in un tunnel sotto Khan Yunis – la più grande città del sud della Striscia di Gaza – mentre fugge insieme a una delle sue mogli e ai suoi figli.

Il video, secondo Hagari, sarebbe stato realizzato da una telecamera a circuito chiuso e l’esercito israeliano ne sarebbe venuto in possesso negli ultimi giorni, dopo aver invaso Khan Yunis. Al momento nessun giornale internazionale ha potuto verificare in modo indipendente che quello che si vede nel video sia proprio Sinwar, né quando effettivamente sia stato registrato, e l’esercito israeliano non ha fornito ulteriori prove a sostegno delle proprie affermazioni. Sinwar è ancora ricercato da Israele: a dicembre l’esercito israeliano aveva circondato la sua casa a Khan Yunis ma non lo aveva trovato.

