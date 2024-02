A Scordia, in Sicilia, un gruppo di persone ha aggredito gli ospiti e gli operatori di un centro di accoglienza per richiedenti asilo

Nella notte fra lunedì e martedì un gruppo di persone ha fatto irruzione in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Scordia, nella città metropolitana di Catania, e ha aggredito le persone ospitate nel centro, che stavano dormendo, e gli operatori che sono intervenuti per difenderle. Il centro ha detto sulla sua pagina Facebook che l’aggressione è «assolutamente immotivata». Il centro fa parte dello Sprar (sigla che sta per Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), il circuito nazionale di accoglienza e integrazione per i richiedenti asilo.