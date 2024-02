Le elezioni suppletive per il seggio del deputato statunitense George Santos sono state vinte da Tom Suozzi, del Partito Democratico

Le elezioni suppletive per il seggio del deputato statunitense Repubblicano George Santos, espulso dalla Camera a dicembre dopo essere stato accusato di una serie di reati fra cui frode e furto di fondi pubblici, sono state vinte dal candidato del Partito Democratico, Tom Suozzi. La vittoria di un Democratico riducono ulteriormente la maggioranza dei deputati Repubblicani alla Camera, già molto limitata.

Il distretto elettorale in cui si è votato include principalmente ricche aree residenziali a Long Island, appena fuori dalla città di New York: mentre in gran parte dello stato di New York i Democratici hanno una significativa maggioranza, dal 2021 in questo collegio elettorale tutte le elezioni erano state vinte dai Repubblicani. Suozzi, che ha una lunga carriera politica, è un Democratico moderato, che ha promesso di rendere più severe le norme sull’immigrazione e di sostenere Israele nel conflitto con Hamas nella Striscia di Gaza. L’altra candidata era Mazi Pilip, del Partito Repubblicano.

Col 93 per cento dei voti scrutinati, Suozzi ha ottenuto il 53,9 per cento dei voti, mentre Pilip il 46,1 per cento.

