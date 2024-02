Il nono numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post dedicata a spiegare approfonditamente singoli temi, si intitola L’importante è partecipare, riguarda le Olimpiadi e da oggi è disponibile in libreria. Nell’attesa delle Olimpiadi estive di Parigi che si svolgeranno fra luglio e agosto, potete intrattenervi con storie di atleti, gare, record e di tutto quello che gira intorno all’organizzazione di questa manifestazione diventata un grande evento non solo sportivo. Questo numero è illustrato da Giordano Poloni, e contiene contributi di Lia Capizzi, Paolo Condò, Luigi Datome e Beatrice Vio Grandis.

Questa è l'introduzione di L'importante è partecipare scritta dal peraltro direttore del Post Luca Sofri.

Per un progetto come quello del Post le Olimpiadi sono un’opportunità formidabile di applicarsi in una delle principali priorità giornalistiche che lo motivano: ovvero raccontare notizie, fatti, argomenti rivolgendosi potenzialmente a tutti e non solo o necessariamente alle persone che si ritengono a priori interessate o esperte di quelle notizie, di quei fatti, di quegli argomenti. Le Olimpiadi sono infatti quel momento – capita ogni quattro anni – in cui ci incuriosiamo, interessiamo, appassioniamo a conoscere cose di cui non sapevamo niente. Cose, sport, luoghi, persone, storie. A diventarne persino esperti, a volte. Ho scritto «ogni quattro anni», ma sono due se consideriamo le edizioni invernali, che offrono in effetti un buon esempio di questa cosa che ci succede: nel 2006 tantissime persone vennero a conoscenza dell’esistenza del curling e se ne appassionarono, imprevedibilmente, durante le Olimpiadi di Torino (il curling fu a Pinerolo, per la precisione).

Le prime Olimpiadi che seguimmo al Post furono quelle del 2012 a Londra, il giornale esisteva da due anni. Si rivelarono subito una straordinaria occasione per farsi venire curiosità nuove, rispondere a quelle esistenti, affrontare questioni complicate e che riguardavano non solo lo sport. Tra i primi articoli che pubblicammo uno era sulla gestione dei trasporti pubblici e delle folle durante i giorni dei giochi, uno sulle discussioni che già emergevano a proposito della tradizionale divisione binaria tra atleti delle gare «maschili» e «femminili», uno sull’assenza di donne nella partecipazione dell’Arabia Saudita, e uno su da dove venissero i cinque cerchi: quest’ultimo il più ovvio e puntuale degli «spiegato bene» che si potessero immaginare sulle Olimpiadi. Ma anche un tipico e precoce esempio di quello che ci siamo resi conto essere un approccio costante di questa rivista, COSE Spiegate bene, anche nel passare di numero in numero da un argomento all’altro: ovvero il tentativo di complicare un po’ le idee e le conoscenze, invece che semplificarle e appiattirle. Negli scorsi numeri abbiamo infatti cercato di spiegare, per esempio, che le «droghe» non sono una cosa così diversa dalle «medicine», e che la distinzione è assai sfuggente; o che, appunto, il genere umano non divide i propri appartenenti con esattezza definitiva tra «maschi» e «femmine»; o persino che i «continenti» non sono entità stabilite ufficialmente nei loro confini. Le cose sono complicate, insomma, e spiegarle bene significa spiegare la loro complicazione, e che c’è sempre un «dipende» o una cosa diversa da come la pensiamo. Quell’articolo sui cinque cerchi del 2012 quindi diceva: «A differenza di quel che spesso si dice i singoli colori non corrispondono a uno specifico continente. Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha infatti dichiarato che tale associazione non è ufficiale: i cerchi rappresentano l’unione tra i continenti nel loro complesso, e i colori hanno una diversa origine. Fu Pierre de Coubertin a scegliere i cerchi, i loro cinque colori e anche il bianco come sfondo della bandiera. A quel tempo, infatti, almeno uno di quei sei colori – se chiamiamo colori anche il bianco e il nero – era contenuto nella bandiera di ogni nazione rappresentata ai Giochi delle prime cinque Olimpiadi.»

Anche questo numero di COSE prova a complicare le cose, a suggerire questioni che stanno intorno alle Olimpiadi e allo sport, che siano questioni culturali, politiche, scientifiche: per completare di riflessioni l’anno dell’edizione parigina del 2024, e per avere qualcosa da leggere negli intervalli tra le gare, in quelle due settimane abbondanti. Ma poi le gare e lo spettacolo restano la parte più avvincente, e quindi abbiamo anche raccolto storie, spiegazioni e informazioni che le riguardano: lo si dice da 130 anni, ma è vero che le Olimpiadi sono anche un repertorio formidabile di storie umane emozionanti, incredibili, divertenti, o drammatiche e a volte tragiche, come nella peggiore storia olimpica di sempre, quella di Monaco 1972. E se con i saggi metri di giudizio di oggi Pierre de Coubertin ebbe sicuramente tratti criticabili – su tutti la sua resistenza contro gli sport femminili, volgarmente espressa – e se la famosa e ammirata formulazione sull’importanza di partecipare è stata un po’ equivocata e non era nemmeno un’idea sua, è impossibile non riconoscergli di essersi inventato una cosa unica e divenuta di proporzioni letteralmente planetarie. Che continua a essere, malgrado tutto, anche una grande occasione di imparare cose e conoscere altri pezzi di mondo: altri cerchi.

