Secondo alcuni ricercatori la Russia avrebbe utilizzato per la prima volta in Ucraina un nuovo tipo di missile molto potente

Lunedì pomeriggio il direttore dell’Istituto di ricerca scientifica di Kiev per gli esami forensi, Oleksandr Ruvin, ha detto sul suo canale Telegram che il suo istituto ha completato un’analisi preliminare dei frammenti del missile utilizzato in un attacco russo su Kiev e altre città ucraine la scorsa settimana: secondo Ruvin e i suoi colleghi, sarebbero pezzi di un missile ipersonico Zircon, un missile da crociera ipersonico che la Russia aveva detto di possedere dall’inizio del 2023, ma che ancora non aveva usato.

I missili da crociera si distinguono dai missili balistici per il fatto che hanno un motore che rimane acceso per tutta la durata del volo e delle ali che gli permettono di seguire la traiettoria guidata. I missili balistici seguono invece la traiettoria che viene data loro al momento del lancio e sono meno precisi. In più, il missile Zircon è ipersonico, ossia può viaggiare con una velocità almeno cinque volte superiore a quella del suono. Il governo russo aveva detto che il loro missile aveva una gittata fra i 600 e i 1.500 chilometri e che poteva viaggiare ad una velocità nove volte superiore a quella del suono, portando una testata del peso di circa 300 chili.

Secondo i ricercatori ucraini «la significativa frammentazione del missile rende difficile l’identificazione, ma possiamo già dire che l’arma non soddisfa le caratteristiche tattiche e tecniche dichiarate dal nemico». Tuttavia, un missile ipersonico rappresenta comunque un problema per l’esercito ucraino dato che il tempo a disposizione per la difesa aerea è molto ridotto e il missile può colpire in modo più preciso anche bersagli più grandi e resistenti dei missili balistici. In base ai pezzi analizzati, Ruvin ha detto che il missile è probabilmente stato assemblato di recente.