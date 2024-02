Gli spot trasmessi durante il Super Bowl

Ogni anno durante il Super Bowl, la finale del campionato statunitense di football americano, vengono trasmessi diversi costosissimi spot pubblicitari in cui recitano attori, cantanti e altri personaggi dello spettacolo. Il Super Bowl è l’evento più ambito dagli inserzionisti, che cercano di accaparrarsi gli spazi pubblicitari: molte delle pubblicità più ricordate della storia — spesso circolate anche in Italia — sono state realizzate proprio in occasione di un Super Bowl, come quella diretta da Ridley Scott per Apple nel 1984.

Negli spot trasmessi durante il Super Bowl, giocato nella notte tra domenica e lunedì e vinto dai Kansas City Chiefs, si sono visti tra gli altri Peyton Manning, Post Malone, Jennifer Hudson, Cardi B, David e Victoria Beckham, Jennifer Aniston e Christopher Walken.

Storicamente gli spazi pubblicitari per la serata vengono acquistati soprattutto da aziende e marchi che vogliono raggiungere un pubblico maschile e appassionato di sport, ma quest’anno ce ne sono state più del solito esplicitamente rivolte a un pubblico femminile, come quelli dei marchi di bellezza e.l.f. Cosmetics (in cui ha recitato il cast di Suits, la serie statunitense più trasmessa in streaming lo scorso anno negli Stati Uniti), Nyx Professional Makeup e Dove.

– Leggi anche: Taylor Swift ha condizionato anche le pubblicità del Super Bowl

Il cambiamento è stato spiegato da molti con il fatto che, negli ultimi mesi, le partite della National Football League (NFL, la principale lega di football americano) hanno cominciato a essere seguite anche da molte donne e ragazze appassionate della cantante Taylor Swift, che dallo scorso settembre si è presentata regolarmente a varie partite dei Kansas City Chiefs, squadra per cui gioca Travis Kelce, il suo nuovo partner.

Uber Eats

con Jennifer Aniston e David Schwimmer

Uber Eats

con David e Victoria Beckham

Dunkin’

con Ben Affleck e Jennifer Lopez

Chill. We’re naming a drink after them. Head to Dunkin’ and try the new DunKings Iced Coffee TOMORROW 2/12 👑 pic.twitter.com/wk4dlzatJO — Dunkin' (@dunkindonuts) February 12, 2024

BMW

con Christopher Walken

Mountain Dew

con Aubrey Plaza

BetMGM

con Vince Vaughn e Tom Brady

Verizon

con Beyoncé

.@Beyonce can break the internet. But can she break Verizon? pic.twitter.com/kWayhBFxbj — Verizon (@Verizon) February 12, 2024

Nerds

con Addison Rae

e.l.f. Cosmetics

con il cast di Suits