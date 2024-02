Meta ha rimosso da Facebook e Instagram i profili della Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, per via dei suoi rapporti con Hamas

Meta, la società proprietaria di social network come Facebook, Instagram e WhatsApp, ha rimosso in modo permanente da Facebook e Instagram i profili della Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei, la più importante figura politica e religiosa del paese. Un portavoce di Meta ha detto a CNN che gli account sono stati rimossi perché avevano violato ripetutamente la «politica sulle organizzazioni e gli individui pericolosi» dell’azienda, in base alla quale non sono ammessi nei suoi social network persone o gruppi che rappresentano, sostengono o celebrano organizzazioni che gli Stati Uniti considerano terroristiche.

L’Iran è uno dei maggiori sostenitori, anche a livello economico, del gruppo armato palestinese Hamas, che governo la Striscia di Gaza ed è da quattro mesi in guerra con Israele. Gli Stati Uniti, alleati di Israele, considerano Hamas un’organizzazione terroristica, e il dipartimento di Stato ha detto pubblicamente di ritenere che l’Iran fornisca al gruppo aiuti economici, armi e addestramento militare.