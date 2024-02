Nawaz Sharif ha rivendicato la vittoria del suo partito alle elezioni parlamentari in Pakistan, ma i risultati parziali dicono altro

L’ex primo ministro pachistano Nawaz Sharif ha rivendicato la vittoria del suo partito alle elezioni parlamentari di giovedì, in cui si votava per scegliere i 265 deputati della camera bassa del Parlamento, che eleggeranno poi il nuovo primo ministro. Nonostante le dichiarazioni di Sharif, che è alla guida della Lega musulmana del Pakistan (PML-N), secondo i risultati provvisori sarebbero in vantaggio i candidati collegati al Movimento per la Giustizia (PTI), il partito dell’ex primo ministro Imran Khan, attualmente in carcere per diversi reati, tra cui quello di corruzione, e che per questo non ha potuto candidarsi.

Da quando Khan è in carcere l’esercito e il governo pachistano hanno colpito duramente il suo partito populista e nazionalista, arrestando migliaia di collaboratori, sostenitori e candidati, molti dei quali si sono presentati alle elezioni come indipendenti. Khan e i suoi sostenitori sostengono che le condanne nei suoi confronti siano politicamente motivate e un tentativo del regime militare che governa il Pakistan di impedirgli di partecipare alla vita politica del paese.

Al momento è stata conteggiata circa la metà delle schede: secondo i risultati aggiornati, il PML-N, di orientamento conservatore e liberale, avrebbe ottenuto 59 seggi, molti meno rispetto ai 133 necessari perché il partito ottenga l’incarico di formare un governo. Al momento invece i candidati legati a Khan ne hanno ottenuti 71, secondo quanto riportato dalla sede locale di BBC News. Sharif ha comunque riconosciuto che non otterrà la maggioranza dei voti, e per questa ragione ha detto che avvierà colloqui per formare una coalizione. I seggi ancora da assegnare sono 44.

