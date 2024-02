Undici cose che abbiamo comprato a gennaio

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Una mini penna a sfera

In redazione si è sviluppata da qualche tempo una passione per le penne stilografiche della marca Lamy, che vi abbiamo consigliato in diverse occasioni. Ora una redattrice ha scelto le penne a sfera della stessa azienda ma in formato mini. Il modello si chiama Lamy Pico ed è una penna estensibile: chiusa è molto piccola, ma cliccando un pulsante all’estremità della penna si aziona un meccanismo che la fa allungare. Viene venduta in una confezione quadrata, anche questa molta apprezzata dalla redattrice. Si trova su Amazon a 36 euro o su siti specializzati come quello di La Stilografica.

Un body di Skims

Una redattrice del desk Moda del Post ha comprato un body di Skims, il marchio di intimo contenitivo di Kim Kardashian. Ha scelto il body intero modello “low back mid thigh”, scollato sulla schiena, con le coppe del reggiseno preformate e con i pantaloncini che arrivano a metà coscia. I modelli a disposizione però sono tanti, dal body a perizoma a quello con una gamba più corta, così da poterlo indossare con gonne e abiti con lo spacco. La redattrice che l’ha comprato consiglia di scegliere la propria taglia perché, essendo contenitivo, rischia di essere stretto e segnala che è piuttosto trasparente sul sedere, oltre ad avere dei piccoli cuscinetti per renderlo più sporgente. Il modello in questione ha un livello di supporto forte che, spiega, «modella un po’ la vita come un corsetto, e compatta i fianchi, così quando metti i vestiti aderenti sembra tutto un’unica curva». Lo ha comprato sul sito ufficiale del marchio a 88 euro e lo ha ricevuto in tre giorni.

Una spianatoia per impastare

Una persona del Post ha comprato una spianatoia in silicone, che si usa per impastare senza incollare la pasta alla superficie sulla quale si sta lavorando. È lavabile e riutilizzabile e chi l’ha comprata ha detto di aver scelto la versione più grande disponibile (80 per 60 centimetri) e una delle più care perché, spiega: «non mi fidavo, ma sono 22 euro ben spesi». Si trova su Amazon.

Un diffusore di aromi per la casa

Dopo molte riflessioni, una redattrice del Post si è finalmente decisa a comprare il diffusore di aromi di Muji. Lo trova «esteticamente bello e utilizzabile anche come lampada», inoltre la funzione timer permette di interrompere automaticamente la diffusione dopo 30, 60, 120 e 180 minuti. La versione piccola costa circa 65 euro e si trova sia in negozio che online (le spese di spedizione si aggirano sui sette euro). Come profumazione ha scelto l’olio essenziale di Lemongrass/Citronella, che, spiega «profuma benissimo ma con garbo un bilocale e si sente in tutta la casa».

Una spazzola per verdure

Costa un euro e fa quello che promette: è una spazzola per togliere terra e sporco dalle verdure. Ha due facce, una con i denti più corti e stondati, l’altra con i denti più lunghi e appuntiti per pulire le verdure più sporche. È in silicone e si pulisce a sua volta facilmente: d’altronde per pulire una cosa bisogna sporcarne un’altra. Si trova sul sito o nei negozi Ikea.

Uno zaino da viaggio

Una persona del Post che si occupa di marketing ha ricevuto in regalo uno zaino della marca Horizn, modello SoFo Travel. È uno zaino costoso: il prezzo sul sito ufficiale dell’azienda è 360 euro. È adatto per viaggiare perché ha un’apertura sul retro (stile valigia), che permette di sistemare le proprie cose senza stiparle dentro dall’alto come si fa con tutti gli zaini, ma può essere usato anche per il lavoro perché ha una tasca imbottita per il computer. Chi lo ha provato aggiunge che: «nonostante sia grandino viene sempre considerato un bagaglio a mano dalle principali compagnie aeree, quindi durante i viaggi non si hanno problemi».

Un kit per creare candele profumate

Una redattrice del Post che consuma un «esagerato» numero di candele profumate ha deciso di comprare un kit per farsele a casa, per risparmiare e riutilizzare i contenitori di quelle finite. Ha preso questo su Amazon, che include: diversi blocchi di cera, un pentolino per farla sciogliere, un mestolo per girarla, stoppini, adesivi, coloranti, essenze e vasetti. Su Amazon non risulta più disponibile, ma sulla piattaforma ce ne sono di molto simili: vi proponiamo in alternativa questo a 42 euro, completo di tutto (visto che gli stoppini in dotazione sono solo 16, qui trovate un set da 100), o questo (che però non include coloranti per cera né le essenze) a 31 euro. Avendo finito molto in fretta la cera in dotazione nel kit, la redattrice ha comprato anche una confezione di cera di soia da 5 chili.

Uno spazzolino elettrico

Una redattrice che si occupa di cose tecnologiche ha ricevuto in regalo uno spazzolino elettrico che «sembra un’astronave». È della marca Oral-B, modello iO6 ed è costoso (sul sito del marchio si trova a 250 euro, su Amazon costa circa 100 euro in meno), ma ha una serie di funzioni che sono state molto apprezzate, come il timer che segnala per quanto tempo si deve spazzolare, il sensore di pressione e cinque diverse modalità di pulizia.

Un altro spazzolino elettrico

Un redattore ha invece comprato uno spazzolino elettrico da viaggio: è della marca Bitvae, modello Daily R2. Costa circa 35 euro e chi lo ha provato dice che: «è economico e fa il suo». Si trova su Amazon e arriva con una custodia e otto testine di ricambio.

Un gomitolo di corda per tiragraffi

Una redattrice ha comprato un gomitolo di corda di iuta per ricoprire il tiragraffi che ha in casa per il suo gatto, che ormai era rovinato. È lungo 50 metri e per attaccarlo consiglia di utilizzare una colla molto forte. Costa circa 13 euro e si trova su Amazon.

Un set di pennarelli acrilici

I pennarelli acrilici possono essere utilizzati su superfici diverse, si asciugano velocemente e sono resistenti all’acqua. La persona del Post che li consiglia li ha comprati perché doveva colorare un pannello di plexiglass e ha scelto questa confezione da 48 pennarelli della marca Imurz con una custodia in nylon da 18 euro.

