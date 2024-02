C’è stato un attacco armato fuori da un tribunale di Istanbul, in Turchia: 6 persone sono state ferite

Martedì c’è stato un attacco armato fuori dal Palazzo di giustizia di Çağlayan, il più importante tribunale di Istanbul, in Turchia. Due persone hanno cercato di entrare nel tribunale e hanno sparato diversi colpi d’arma da fuoco, ferendo tre civili e tre poliziotti, ma sono state uccise poco dopo dalla polizia.

#BREAKING

2 persons attacking court building in Istanbul were killed, 3 policemen were injured in shooting#istanbul #turkiye pic.twitter.com/iKDFEkOpol

— APA News Agency (@APA_English) February 6, 2024