È morto l’ex calciatore svedese Kurt Hamrin, tra i più noti nella storia della Fiorentina

È morto a 89 anni Kurt Hamrin, ex calciatore svedese noto in particolare per aver giocato nella Fiorentina tra la fine degli anni Cinquanta e i Sessanta. Soprannominato “l’Uccellino” per la sua agilità e il suo corpo esile, giocava come attaccante esterno e fu tra i calciatori con più partite disputate (400) e più gol segnati (190) in Serie A. Oltre che nella Fiorentina, con cui giocò all’apice della sua popolarità tra il 1958 e il 1967, in Italia giocò per periodi più brevi anche con Juventus, Padova, Milan e Napoli.

Fu inoltre uno dei calciatori più noti della nazionale svedese, con cui segnò in totale 16 gol e partecipò al Mondiale del 1958 in Svezia. Insieme al capitano Nils Liedholm contribuì alle vittorie che portarono la Svezia in finale, persa poi 5-2 contro il Brasile di Pelé, Vavá e Zagallo.