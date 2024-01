È morto a 92 anni Mário Zagallo, ex calciatore e allenatore della Nazionale brasiliana che vinse i Mondiali nel 1958 e nel 1962 da giocatore e quelli del 1970 da allenatore. Partecipò come vice allenatore e direttore tecnico del Brasile anche a quelli del 1994 e del 1998.

Zagallo giocava come ala sinistra, era abile nei dribbling e intelligente tatticamente, e giocò nei club del Flamengo e del Botafogo, ritirandosi nel 1965. Più che la sua carriera nei club è però rimasta quella nella Nazionale, prima come titolare della Nazionale di Pelè campione del Mondo nel 1958 in Svezia e nel 1962 in Cile, e poi sulla panchina.

Dopo il ritiro infatti iniziò una lunga carriera da allenatore, diventando commissario tecnico della Nazionale brasiliana alla fine degli anni Sessanta e vincendo i Mondiali del 1970 in Messico, gli ultimi di Pelè. Tornò poi sulla panchina della Nazionale negli anni Novanta: come vice di Carlos Alberto Parreira vinse i Mondiali del 1994, e poi di nuovo come commissario tecnico condusse il Brasile alla finale persa contro la Francia nel 1998. In quarant’anni di carriera allenò anche diversi club brasiliani, soprattutto il Flamengo, e diversi club e nazionali arabe, come il Kuwait, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l’Al Nassr.