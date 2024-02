L’Ucraina ha detto di aver affondato una nave russa sul mar Nero in un attacco con droni marini

Giovedì l’esercito ucraino ha comunicato di aver affondato nella notte precedente una nave militare russa sul mar Nero, in un’operazione condotta con droni marini. Fonti militari ucraine hanno pubblicato un video: si vedono i droni marini ucraini colpire lo scafo, una grossa esplosione e la nave affondare. La nave russa colpita è la corvette missilistica Ivanovets, di piccole dimensioni, utilizzata per compiere attacchi e dal valore stimato di circa 60-70 milioni di euro.

Ship wreck of the day!

Warriors of the special unit "Group 13" of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette "Ivanovets" of the russian Black Sea Fleet.

As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 1, 2024