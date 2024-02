In Turchia un uomo armato ha preso in ostaggio sette dipendenti dell’azienda statunitense Procter & Gamble

Nel pomeriggio di giovedì un uomo armato ha fatto irruzione in una fabbrica dell’azienda statunitense Procter & Gamble a Gebze, in Turchia, prendendo in ostaggio sette dipendenti. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca DHA: l’uomo avrebbe detto di agire in sostegno del popolo palestinese, in relazione alla guerra in corso fra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. L’attacco è iniziato alle 3 del pomeriggio nell’azienda situata nella provincia di Kocaeli, a est di Istanbul. Secondo quanto riferisce l’agenzia l’uomo è armato e indossa quella che sembra una cintura esplosiva. Le informazioni sono parziali e altre fonti parlano di due assalitori.

Il resto dei dipendenti dell’azienda è stato evacuato, sul posto sono arrivate le forze speciali della polizia turca e l’area è stata isolata. Alcuni parenti sarebbero riusciti a mettersi brevemente in contatto con le persone prese in ostaggio, che hanno confermato l’attacco e hanno detto di essere in buona salute. La polizia ha detto di aver iniziato delle trattative per arrivare alla loro liberazione.

Dall’inizio della guerra fra Israele e Hamas in Turchia sono state numerose le manifestazioni e proteste a favore del popolo palestinese. Lo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato apertamente le operazioni israeliane, accusando il primo ministro Benjamin Netanyahu di «crimini di guerra» e paragonandolo a Adolf Hitler.