Nel 2023 l’economia italiana è cresciuta dello 0,7 per cento

L’ISTAT ha pubblicato le stime sull’andamento dell’economia italiana nel quarto trimestre del 2023: il Prodotto Interno Lordo, che misura proprio il reddito nazionale, è cresciuto dello 0,2 per cento rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,5 rispetto allo stesso trimestre del 2022. Nel 2023 l’economia italiana è cresciuta complessivamente dello 0,7 per cento, in linea con la maggior parte delle previsioni e leggermente meno della stima del governo, pari allo 0,8 per cento. E soprattutto molto meno rispetto alla crescita del 2022 che fu del 3,7 per cento.

L’economia italiana ha subìto le conseguenze dell’inflazione e dell’aumento dei tassi di interesse, che hanno fatto diminuire i consumi e gli investimenti. In più ha risentito delle incertezze legate al contesto internazionale, con il prosieguo della guerra in Ucraina e l’inizio della guerra nella Striscia di Gaza. Sono le stesse tendenze che si sono rilevate anche in altri grandi paesi europei, il cui PIL è cresciuto meno rispetto al 2022: tra queste l’economia tedesca è quella che è andata peggio di tutte e che è entrata in recessione.