Quanto spende lo stato per gli errori giudiziari

L’assoluzione dell’ex pastore sardo Beniamino Zuncheddu dopo 32 anni di detenzione ha dimostrato come la sua incarcerazione sia stato uno dei più gravi errori giudiziari della storia italiana. Zuncheddu era stato condannato all’ergastolo per l’uccisione di altri tre pastori, nella cosiddetta strage del Sinnai: durante il processo di revisione, iniziato tre anni fa, era stato accertato che la condanna si basava su una testimonianza influenzata illecitamente da un poliziotto.

L’errore giudiziario si verifica con la condanna definitiva di imputati innocenti del reato contestato: viene alla luce quando qualcuno, dopo aver espiato del tutto o in parte una pena, venga riconosciuto innocente in seguito a un processo di “revisione”, cioè l’estrema e straordinaria possibilità prevista dal codice penale italiano di correggere un errore giudiziario che ha portato a una condanna. Il processo di revisione è di fatto un nuovo processo dopo che la sentenza di condanna è divenuta definitiva, e vi si può accedere in un numero molto limitato di casi: solo in presenza di argomenti e prove molto forti per sovvertire la decisione di colpevolezza, e che sono valutati con criteri molto stringenti da una Corte d’Appello che ne deve decidere l’ammissibilità.

Non è facile trovare dati esaustivi sul numero dei processi di revisione ammessi e su quelli conclusi con l’annullamento della sentenza che era stata dichiarata definitiva. Alcune stime sono state fatte però dal sito errorigiudiziari.com, gestito da un’associazione che da anni si impegna per alimentare un vasto archivio di testimonianze delle persone che hanno subìto un’ingiustizia in ambito giudiziario.

Una parte di queste stime riguarda il valore dei risarcimenti che chi è stato ingiustamente condannato può chiedere per ricevere una sorta di compensazione, per così dire, per le profonde conseguenze pratiche, sociali, affettive e psicologiche dei mesi o addirittura degli anni – dei decenni, nel caso di Zuncheddu– trascorsi ingiustamente in carcere.

Le stime di errorigiudiziari.com si basano sulla contabilità degli errori giudiziari, disponibile dal 1991 in poi: da quell’anno al 2022 gli errori giudiziari sono stati 222, mediamente 7 l’anno, con una spesa di risarcimenti pari a oltre 86 milioni di euro, mediamente 2 milioni e 694mila euro ogni anno.

I dati più recenti sono aggiornati al 31 dicembre del 2022, e dicono che solo in quell’anno gli errori giudiziari sono stati 8, uno in più rispetto all’anno precedente, con 9 milioni e 951mila euro di spese in risarcimenti, molto al di sopra della media annuale. Per capire questo dato va tenuto presente anche che i criteri di elaborazione dei risarcimenti per gli errori giudiziari sono molto più variabili e dipendenti dal singolo caso rispetto a quelli previsti per l’ingiusta detenzione.

L’errore giudiziario è una cosa diversa rispetto all’ingiusta detenzione, cioè quando una persona viene prosciolta dopo essere stata comunque in carcere in custodia cautelare, oppure agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda l’ingiusta detenzione, sempre secondo errorigiudiziari.com, dal 1992 al 2022 i casi registrati sono stati oltre 30mila, mediamente per 985 persone ogni anno e con indennizzi costati oltre 846 milioni di euro, mediamente 27 milioni e 311mila euro l’anno. Solo nel 2022 i casi di ingiusta detenzione sono stati 539, con una spesa per gli indennizzi di 27 milioni e 378mila euro.

