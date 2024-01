Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic ed è in finale agli Australian Open

Il tennista italiano Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Australian Open, uno dei quattro “Slam”, i tornei più importanti e prestigiosi del tennis. Nessun tennista di nazionalità italiana, neanche nel femminile, aveva mai raggiunto la finale di questo torneo prima di Sinner. In semifinale ha sconfitto in quattro set (6-1, 6-2, 6-7, 6-3) il serbo Novak Djokovic, che è il numero 1 nel ranking dei migliori tennisti al mondo e che aveva vinto l’ultima edizione del torneo. Domenica 28 gennaio Sinner giocherà in finale contro il vincitore dell’altra semifinale tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev, in programma oggi alle 9:30.

Djokovic era il favorito agli Australian Open, torneo che in carriera ha vinto 10 volte. Non perdeva un incontro agli Australian Open da 33 partite, dal 2018, e non aveva mai perso una semifinale. Negli ultimi tre incontri tra lui e Sinner, giocati tutti a novembre, aveva vinto due volte Sinner e una volta Djokovic. Fino alla semifinale contro Djokovic, Sinner era stato l’unico giocatore nel torneo a non aver ancora perso nemmeno un set, vincendo cioè tutte le partite per 3 set a 0 (si gioca al meglio dei 5 set).

Sinner ha 22 anni ed è uno dei più forti e promettenti tennisti al mondo: finora la sua migliore prestazione in uno “Slam” era stata la semifinale di Wimbledon del 2023, in cui era stato sconfitto da Djokovic in tre set.

A novembre era arrivato in finale alle ATP Finals di Torino, il torneo di fine anno tra i migliori 8 tennisti della stagione, e aveva perso di nuovo contro Djokovic. Si era rifatto nella Coppa Davis, il principale torneo a squadre per nazionali, in cui in semifinale l’Italia aveva battuto la Serbia e Sinner era risultato decisivo nella vittoria nella gara di singolare proprio contro Djokovic.

– Leggi anche: Dizionario minimo per seguire le telecronache del tennis