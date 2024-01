Netflix ha avuto 13 milioni di iscritti in più negli ultimi tre mesi del 2023

Gli iscritti al servizio di streaming Netflix sono aumentati di 13 milioni negli ultimi tre mesi del 2023, il più grande aumento trimestrale dal 2020 per l’azienda e il più grande di sempre ottenuto nel quarto trimestre. Netflix in questo modo ha raggiunto circa 260 milioni di utenti, con un incremento del 5 per cento circa rispetto a quanti ne aveva a settembre 2023. Rispetto all’inizio del 2023 gli iscritti sono aumentati di 30 milioni, cioè del 13 per cento, e tre volte di più dei nuovi iscritti del 2022.

– Leggi anche: “Io capitano”, candidato agli Oscar

L’aumento, che si era verificato in misura minore anche nei mesi precedenti, è dovuto principalmente alle limitazioni imposte alla condivisione degli account fra persone che abitano in posti diversi e all’introduzione di una nuova tariffa di iscrizione, dal prezzo particolarmente basso ma che prevede interruzioni pubblicitarie durante la visione di film e serie. Gli iscritti sono comunque aumentati anche di più di quanto la stessa azienda avesse previsto.

Netflix in precedenza si era spesso detta contraria all’introduzione delle pubblicità nello streaming. La sua strategia è cambiata dopo che nel 2022 gli iscritti al servizio erano aumentati di soli 8,9 milioni in un anno, un risultato considerato deludente a cui aveva contribuito anche la fine delle restrizioni legate alla pandemia da coronavirus. Nel 2020 e 2021 infatti le iscrizioni aumentarono parecchio, ma molte furono disdette quando fu di nuovo possibile passare del tempo fuori casa.