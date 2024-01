eBay licenzierà circa 1.000 dipendenti, pari al 9 per cento di tutti i propri lavoratori

La società di e-commerce eBay ha annunciato che licenzierà circa 1.000 dipendenti, pari al 9 per cento di tutti i propri lavoratori. L’amministratore delegato Jamie Iannone ha spiegato in una nota che «mentre stiamo facendo progressi per quanto riguarda la nostra strategia, il nostro organico complessivo e le nostre spese hanno superato la crescita della nostra attività» e che per affrontare questo problema sono necessari licenziamenti.

Nel 2023 molte grandi aziende tecnologiche, tra cui Alphabet, Meta, Microsoft e Amazon, hanno licenziato decine di migliaia di persone per ridurre i costi, dopo che una crisi generalizzata aveva colpito tutto il settore. Sembra che questa tendenza stia proseguendo anche nel 2024: negli scorsi giorni alcune società di proprietà di Amazon e Google avevano annunciato centinaia di licenziamenti.