Bloomberg scrive che la piattaforma di streaming Twitch licenzierà il 35 per cento dei propri dipendenti

Bloomberg ha scritto, citando fonti anonime a conoscenza dei fatti, che la piattaforma di streaming Twitch licenzierà il 35 per cento dei propri dipendenti, ovvero circa 500 lavoratori. Twitch, che assieme a YouTube è la più diffusa e conosciuta piattaforma di streaming di video in diretta al mondo, è di proprietà di Amazon, che l’aveva acquistata nel 2014 per quasi un miliardo di dollari.

Secondo le fonti che hanno parlato con Bloomberg i licenziamenti sono dovuti principalmente ai deludenti risultati finanziari della piattaforma, che lo scorso marzo aveva già licenziato altri 400 dipendenti dopo che la crescita dei suoi utenti e dei ricavi non aveva soddisfatto le aspettative della dirigenza. Al momento Twitch non ha commentato la notizia, ma secondo Bloomberg i licenziamenti dovrebbero essere ufficializzati nel corso della giornata di mercoledì.

– Leggi anche: Twitch interromperà una parte dei propri servizi in Corea del Sud