L’UNRWA ha detto che è stato bombardato un suo edificio a Khan Yunis dove si trovavano 800 persone, e almeno nove sono state uccise

Mercoledì pomeriggio Thomas White, il responsabile per la Striscia di Gaza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), ha scritto su X (Twitter) che dei carri armati israeliani hanno colpito uno dei centri di addestramento al lavoro gestito dall’agenzia nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia. White ha detto che nell’edificio si stavano rifugiando 800 persone: almeno 9 sono state uccise e circa 75 sono state ferite. Una squadra di soccorso dell’UNRWA e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che cercava di raggiungere il centro è stata bloccata.

Update – attack on Khan Younis Training Centre this afternoon – two tank rounds hit building that shelters 800 people – reports now 9 dead and 75 injured@UNRWA and @WHO team trying to reach the centre – agreed upon route with Israeli Army blocked with earth bank #Gaza

— Thomas White (@TomWhiteGaza) January 24, 2024