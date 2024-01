Gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo i ribelli Houthi in Yemen

Giovedì le forze armate statunitensi hanno compiuto un altro attacco contro i ribelli Houthi, in Yemen: è il quinto episodio simile nel giro di una settimana. La notizia è stata confermata dal Centcom, il comando centrale dell’esercito statunitense responsabile delle operazioni in Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale.

L’attacco è stato compiuto con due aerei della marina militare: hanno colpito e distrutto due missili antinave degli Houthi che erano puntati verso la zona sud del mar Rosso.

U.S. CENTCOM Destroys Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles

As part of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels in the Red Sea, on Jan. 18 U.S. Central Command forces conducted strikes on two Houthi anti-ship… pic.twitter.com/bvrSaDN6Wl

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 18, 2024