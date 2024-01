Un’altra nave mercantile è stata attaccata nel mar Rosso

Martedì è stata colpita un’altra nave commerciale in transito nel mar Rosso, dove da mesi il gruppo di ribelli sciiti e yemeniti Houthi compie attacchi simili presentandoli come ritorsione contro i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza. La nave da carico attaccata è greca, batte bandiera di Malta e si chiama Zografia: è stata colpita da un missile al largo della città costiera di al Saleef, nell’ovest dello Yemen. Era diretta in Vietnam e aveva a bordo un equipaggio di 24 persone: secondo quanto dichiarato da una fonte greca a Reuters non ci sono stati feriti né morti, ma solo danni materiali alla nave.

L’attacco di martedì è stato compiuto poche ore dopo l’annuncio da parte del CENTCOM, il comando militare statunitense con competenza sul Medio Oriente, del sequestro di un’imbarcazione carica di armi iraniane che secondo gli Stati Uniti erano destinate proprio agli Houthi (che sono sostenuti dall’Iran). La settimana scorsa, in risposta agli attacchi da loro compiuti nel mar Rosso, una coalizione di paesi guidata dagli Stati Uniti aveva bombardato diversi loro siti militari all’interno del paese.

