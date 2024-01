A Hollywood i baci sulla bocca tra uomini sono gesti d’affetto sdoganati

I Golden Globe della scorsa settimana hanno aperto la “stagione dei premi” del cinema americano, che è proseguita con Emmy e Critics’ Choice Awards e finirà a marzo con gli Oscar. Come sempre in questo periodo online stanno circolando molto le foto e i video dell’annuncio dei premi, dei discorsi di ringraziamento e dei festeggiamenti delle celebrità: il critico cinematografico del Guardian Steve Rose ha fatto notare come sia diventato più comune in queste occasioni vedere uomini che si baciano spontaneamente, scambiandosi affetto «in modi che i loro predecessori non si sarebbero neppure immaginati».

Fino a non troppi anni fa, scrive Rose, quando attori e registi uomini venivano premiati durante le cerimonie più importanti del cinema di Hollywood si notava un certo distacco nelle loro reazioni. Di solito festeggiavano in modi molto rigidi e impostati, per esempio dandosi pacche sulle spalle, stringendosi la mano o, in casi più rari, abbracciandosi. Probabilmente riducevano il contatto fisico al minimo per evitare di essere percepiti come poco virili, o più semplicemente perché le norme sociali prevedevano così.

Negli ultimi giorni si sono effettivamente sommati diversi casi in cui invece questo distacco sembra essere stato ampiamente superato. All’inizio della settimana, nel corso della cerimonia degli Emmy (i premi più importanti della televisione statunitense), gli attori della serie tv Succession Brian Cox e Kieran Culkin si sono dati un bacio sulle labbra prima che quest’ultimo raggiungesse il palco per ritirare il premio come miglior attore.

Nella stessa serata anche Matty Matheson e Ebon Moss-Bachrach, entrambi membri del cast di The Bear, che ha vinto l’Emmy come migliore serie tv comedy, si sono baciati sulle labbra poco dopo la premiazione.

Matty Matheson and Ebon Moss-Bachrach share a kiss at the #Emmys

pic.twitter.com/5s53s3Lkqk — Film Updates (@FilmUpdates) January 16, 2024

Domenica scorsa, durante la cerimonia dei Critics’ Choice Movie Awards (i premi attribuiti dalla Broadcast Film Critics Association, un’associazione formata da circa 250 critici cinematografici appartenenti alle principali testate di settore statunitensi), prima di andare a ritirare il premio come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Oppenheimer, Robert Downey Jr. aveva provato a dare un bacio sulle labbra a Cillian Murphy, che però aveva mostrato una certa ritrosia, scansandosi e facendosi baciare sulla guancia.

La scorsa settimana Mark Ruffalo e Ramy Youssef si erano dati un bacio sulle labbra per festeggiare il Golden Globe vinto da Povere creature!, film del regista greco Yorgos Lanthimos premiato come migliore commedia.

Rose ha descritto lo sdoganamento del bacio tra uomini senza un legame romantico a Hollywood come «un cambiamento epocale nell’intimità sociale maschile», dato che prima gli attori eterosessuali si baciavano solo quando strettamente necessario, ossia sullo schermo, nei casi in cui interpretavano personaggi omosessuali o bisessuali.

Rose cita per esempio un episodio del 2007, quando Will Ferrell e Sacha Baron Cohen vinsero l’MTV Movie Award per il miglior bacio dell’anno. Avevano recitato entrambi nel film di Adam McKay Ricky Bobby: la storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, in cui interpretano due piloti di auto rivali che arrivano a baciarsi davanti alla folla sugli spalti. Ferrell e Cohen si baciarono anche durante la cerimonia di premiazione degli Mtv Movie Awards: tuttavia in quel caso non si trattò di un bacio spontaneo, dato che in un certo senso stavano recitando una parte.

È una cosa che è stata notata anche perché non accade altrettanto tra le donne, che pure hanno culturalmente un approccio più disinibito alle dimostrazioni di affetto. A differenza di quanto succede in Italia e altri paesi europei, tra l’altro, nei paesi anglosassoni sono anche meno diffusi i baci sulle guance in segno di saluto o affetto.

In ogni caso però di baci tra uomini come quelli che si sono visti alle premiazioni americane degli ultimi giorni in Italia non se ne vedono spesso. Accadde per esempio nel 2004, quando il conduttore televisivo Fiorello baciò l’allora direttore di Rai 1 Fabrizio Del Noce in una puntata del programma Stasera pago io, ma si trattava più che altro di un siparietto comico.

Le poche volte in cui due uomini famosi eterosessuali o comunque non legati sentimentalmente decidono di baciarsi in pubblico lo fanno nella consapevolezza di generare un certo stupore negli spettatori. Due artisti che lo fanno spesso sono il cantante Achille Lauro e il chitarrista Boss Doms, ma sempre all’interno delle loro esibizioni. Era stato poi molto commentato e da alcuni criticato il bacio dato durante il festival di Sanremo dello scorso anno dal cantante Rosa Chemical all’amico Fedez, che era salito sul palco alla fine della sua esibizione, ma che di nuovo era stato inscenato più come un pezzo di spettacolo che non come una manifestazione di affetto spontaneo.