Gli Stati Uniti dicono che gli Houthi hanno colpito una nave mercantile di una società statunitense al largo dello Yemen

Una nave mercantile di proprietà di una società statunitense è stata colpita da un missile nel golfo di Aden, al largo dello Yemen e a sud del mar Rosso. Secondo gli Stati Uniti il missile è stato lanciato dagli Houthi, il gruppo ribelle sciita dello Yemen sostenuto dall’Iran che negli ultimi giorni ha subìto bombardamenti su alcuni suoi siti militari da una coalizione di paesi guidata proprio dagli Stati Uniti. L’attacco però per il momento non è ancora stato rivendicato dal gruppo.

L’attacco è stato annunciato dall’agenzia del Regno Unito per le Operazioni Mercantili (UKMTO). L’esercito statunitense ha detto che non ci sono feriti, che la nave non ha subito danni significativi e che ha proseguito la navigazione. Anche se è di proprietà di una società statunitense la nave batte bandiera delle Isole Marshall e non sembra riconducibile a Israele: a partire da novembre gli Houthi hanno cominciato ad attaccare con regolarità le navi commerciali nel mar Rosso, sostenendo di prendere di mira solo quelle in qualche modo legate a Israele, come ritorsione per la guerra che Israele sta portando avanti nella Striscia di Gaza.

Gli attacchi degli Houthi stanno causando grossi danni al commercio internazionale e alle navi di diversi paesi: per questo negli ultimi giorni la coalizione guidata dagli Stati Uniti aveva più volte bombardato obiettivi degli Houthi in Yemen. Non è chiaro se dopo questi attacchi la coalizione intenda attaccare nuovamente lo Yemen.

