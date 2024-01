Gli Stati Uniti hanno abbattuto un missile lanciato dai ribelli Houthi verso una nave da guerra statunitense nel mar Rosso

Il Centcom, unità del Dipartimento della Difesa statunitense che si occupa delle operazioni militari in Medio Oriente, ha detto che domenica pomeriggio un aereo da caccia statunitense ha abbattuto un missile lanciato dai ribelli yemeniti Houthi verso il cacciatorpediniere USS Laboon, nel Mar Rosso meridionale. Il Centcom ha detto che il missile è stato abbattuto vicino alla costa della città di al-Hudayda, nello Yemen, e che non ci sono stati danni o feriti.

Il missile è stato il primo lanciato dagli Houthi da quando giovedì notte una coalizione guidata dagli Stati Uniti aveva bombardato diversi siti militari dei ribelli in Yemen, in risposta agli attacchi che gli stessi ribelli avevano compiuto nelle ultime settimane contro le navi cargo in transito nel mar Rosso. All’attacco di giovedì notte ne era seguito il giorno dopo un altro di dimensioni ridotte.

Gli Houthi sono un gruppo armato sciita che domina circa metà dello Yemen, sostenuto dall’Iran. Compiono attacchi contro le navi commerciali in transito nel Mar Rosso da dopo l’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, che per loro ha rappresentato una grossa opportunità politica: gli attacchi nel Mar Rosso, presentati come un atto di ritorsione contro Israele, sono di fatto un modo per ottenere legittimità e prestigio all’interno del mondo islamico, accreditandosi come importanti avversari di Israele nella regione e come difensori della causa palestinese.