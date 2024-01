Alle elezioni di Taiwan ha vinto il candidato di centrosinistra

Il candidato Lai Ching-te, del Partito Progressista Democratico (DPP) di centrosinistra e critico nei confronti delle ingerenze politiche della Cina, ha vinto le elezioni presidenziali di Taiwan. Entrambi i candidati avversari, Hou Yu-ih del Partito Nazionalista Kuomintang (KMT) e Ko Wen-je del Partito Popolare di Taiwan, hanno ammesso la sconfitta. Lai era stato vicepresidente nell’ultimo mandato e il suo partito ha vinto le elezioni per la terza volta consecutiva, non era mai successo da quando è in vigore l’attuale sistema elettorale. Il presidente in uscente, Tsai Ing-wen, non poteva candidarsi per un terzo mandato secondo la Costituzione del paese.

Lai Ching-te era il candidato più favorito in queste elezioni, uno degli eventi di politica internazionali più osservati di quest’anno: la vittoria del DPP infatti potrebbe modificare l’equilibrio delicato che esiste in questo momento tra la Cina e Taiwan, e perfino provocare una crisi tra i due paesi. Altri ritengono invece che questi timori siano decisamente esagerati, e lo stesso Lai durante la campagna elettorale ha fatto di tutto per tranquillizzare i taiwanesi e la comunità internazionale. Taiwan è uno stato insulare che pur essendo di fatto autonomo viene ritienuto dalla Cina parte di sé, una provincia ribelle destinata a “riunificarsi” con il resto del paese.