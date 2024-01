La SEC ha autorizzato 11 società finanziarie a fare operazioni in borsa con i Bitcoin

Mercoledì la Security and Exchange Commission (SEC), l’organo di vigilanza sulle questioni finanziarie e di borsa degli Stati Uniti, ha stabilito che alcune società finanziarie potranno iniziare a comprare e vendere titoli legati ai Bitcoin in borsa e, in generale, su tutti i mercati finanziari ufficiali. I Bitcoin sono la più diffusa criptovaluta al mondo, ma finora si potevano comprare e vendere solo tramite canali paralleli.

La decisione è relativa ad alcune richieste presentate negli ultimi mesi da 11 società finanziarie: chiedevano di poter quotare in borsa alcuni fondi (noti in gergo tecnico come exchange traded funds, o ETF) che possiedono Bitcoin, in modo che gli operatori possano investire in modo ufficiale, sebbene indiretto, nella criptovaluta. Tra le società che hanno fatto domanda c’è anche BlackRock, una delle più grandi banche d’investimento al mondo.

Un annuncio simile era già stato diffuso martedì dall’account X (Twitter) della SEC, che però poi aveva ritrattato dicendo di aver subito un attacco informatico. Il messaggio era stato rimosso.

– Leggi anche: La violazione dei social della SEC per dare informazioni false sui Bitcoin