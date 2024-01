La serie tv “The Mandalorian” diventerà anche un film

La celebre casa di produzione Disney ha annunciato che la serie tv The Mandalorian, ambientata nell’universo di Star Wars, diventerà anche un film.

The Mandalorian è la serie di maggior successo sviluppata da Disney nell’ambito della saga, grazie soprattutto alla presenza dell’attore Pedro Pascal, a una storia e ambientazioni che ricordano molto i primi tre film della saga, usciti fra il 1977 e il 1983, e a un personaggio assai puccioso chiamato Grogu.

Il nuovo film si chiamerà The Mandalorian & Grogu, sarà diretto dal creatore della serie Jon Favreau, e la sua produzione inizierà nel 2024. Ad oggi sono uscite tre stagioni della serie tv, tutte di buone successo: una quarta stagione è già in fase di produzione. Non è chiaro se il film The Mandalorian & Grogu uscirà prima della quarta stagione della serie.

