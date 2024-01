Il misterioso incidente d’auto al lago di Como

Sabato 6 gennaio alle 23 circa due persone sono salite su un’auto parcheggiata in una piazzola del lungolago di viale Geno a Como. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, appena messa in moto l’auto è partita in avanti a grande velocità, non si sa ancora perché. Era rivolta verso il lago: ha colpito una panchina di cemento, ha sfondato la ringhiera e ha oltrepassato il bordo della strada, cadendo per qualche metro prima di finire in acqua. Le due persone a bordo, Morgan Algeri, 38 anni e proprietario dell’auto, e Tiziana Tozzo, 45 anni, sono morte.

Le indagini per accertare le cause dell’incidente sono ancora in corso, e non ci sono elementi per stabilire se a causare l’incidente sia stato un errore, un malore, o un malfunzionamento dell’auto. L’ipotesi di un gesto intenzionale sarebbe però difficile da spiegare, considerando le circostanze: i due si erano conosciuti da poco online, ed era probabilmente la prima volta che si vedevano di persona. È molto improbabile quindi che ci fossero motivi di risentimento fra i due. Familiari e amici di entrambi non hanno identificato elementi che avrebbero potuto spingere uno dei due al suicidio.

Il tratto del lago di Como dove è avvenuto l’incidente diventa piuttosto profondo già a pochi metri dalla riva. L’auto quindi è stata trovata solo dopo circa due ore, con l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. I corpi sono stati estratti successivamente e il veicolo è stato riportato in superficie nel pomeriggio di domenica. Ora le indagini analizzeranno il veicolo, i telefoni dei due, e i loro corpi.

Le portiere dell’auto sono state trovate aperte: forse i passeggeri hanno cercato di uscire mentre il mezzo si inabissava. Sembra che Algeri, che di professione era istruttore di volo, avesse ricevuto addestramento per gestire anche situazioni simili. È il secondo incidente simile che avviene al lago di Como nel giro di pochi giorni: lo scorso 2 gennaio a Colico, nella parte più settentrionale del lago, un’auto con dentro due uomini e una donna era precipitata per 40 metri ed era finita in acqua. I due uomini sono stati ricoverati e la donna, di 56 anni, era morta. Anche le cause di questo incidente sono ancora da chiarire, ma sembra che c’entri un errore in una manovra (l’auto era precipitata andando in retromarcia).