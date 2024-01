Il numero di morti per il terremoto in Giappone è salito a 161

Le autorità giapponesi hanno aggiornato il numero di persone morte a causa del forte terremoto che lunedì scorso aveva colpito la costa occidentale del paese, con una magnitudo di 7.6: sono 161, ma ci sono ancora 103 persone disperse, intrappolate sotto le macerie dei palazzi crollati. La zona più danneggiata è stata la penisola di Noto, che si trova nella provincia di Ishikawa, nel centro del paese sulla costa ovest, e la cui città più importante è Kanazawa. Le città con più danni sono state Wajima e Suzu, con 70 morti in ciascuna.

Le operazioni di soccorso vanno avanti da giorni ma sono rese molto complicate dalle condizioni atmosferiche: nella provincia di Ishikawa ci sono infatti forti piogge e negli ultimi giorni ha iniziato anche a nevicare con grande intensità, rendendo molte strade inagibili. Al momento è difficile fare i conti dei danni agli edifici, dato che per via delle piogge e delle nevicate più di 28mila persone sono ancora ospitate in circa 400 rifugi, e non sono potute tornare nelle proprie case per valutare gli effetti del terremoto.