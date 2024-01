Weekly Beasts

In alcuni zoo del mondo l’inizio dell’anno nuovo ha coinciso con il censimento dei suoi animali: lo zoo di Londra, come da tradizione, ha cominciato a contare ogni singolo animale delle più di 300 specie che ospita, comprese zebre, pinguini e millepiedi che trovate in questa raccolta. Poi ci sono una femmina di gorilla e il suo cucciolo, un’iguana e oche e cigni che si muovono in spazi urbani allagati per le forti piogge in Inghilterra.