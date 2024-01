Nettuno non è davvero di questo colore

Nel 1989 la sonda Voyager 2 passò vicino a Nettuno, l’ottavo e più lontano pianeta del sistema solare partendo dal Sole, e raccolse dei dati che furono poi elaborati come immagini dalla NASA, l’agenzia spaziale statunitense. In queste fotografie Nettuno appare di un blu piuttosto acceso e da allora è questo il colore che gli associamo e che vediamo cercando online le sue rappresentazioni. Tuttavia non si tratta del suo colore reale, quello che vedremmo se ci trovassimo su un’astronave in viaggio vicino al pianeta. Nettuno è in realtà celeste, cioè azzurro molto tenue, un colore piuttosto simile a quello di Urano: lo ha chiarito uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

New images reveal what Neptune and Uranus really look like: pic.twitter.com/e6Jah29mAv — University of Oxford (@UniofOxford) January 5, 2024

L’origine del malinteso è in parte dovuta alla tecnica usata da Voyager 2 per fotografare i pianeti, ha spiegato l’astrofisico dell’Università di Oxford Patrick Gerard Joseph Irwin, primo autore dello studio, che è basata sul modello per la resa dei colori RGB, sigla che sta per “red, green, blue” cioè “rosso, verde, blu”. In pratica per produrre un’unica immagine di un pianeta la sonda registrava tre diverse immagini: ognuna conteneva informazioni sulla componente rossa, o verde, o blu del colore del pianeta in questione, e solo combinate insieme restituivano il colore vero e proprio.

La resa finale di questa operazione tuttavia può cambiare significativamente a seconda di come viene eseguita e di quali scelte vengono fatte. Parametri regolati diversamente possono risultare in immagini che appaiono molto differenti, come sa chiunque abbia usato un filtro di Instagram per modificare una fotografia scattata con uno smartphone.

La NASA ha spiegato che, nel caso delle foto di Nettuno, le immagini furono composte in modo da «evidenziare la visibilità di piccole caratteristiche, a scapito della fedeltà del colore». In particolare, gli scienziati fecero una scelta consapevole per far sì che si vedessero meglio le perturbazioni nell’atmosfera del pianeta. Queste infatti sono molto meno visibili nelle immagini più fedeli realizzate dagli autori del nuovo studio. Gli astrofisici, in realtà, hanno sempre saputo che il vero colore di Nettuno non era quello delle immagini diffuse nel 1989, ma nel tempo questa informazione si è perlopiù persa nella percezione collettiva.

Per ottenere un’immagine più realistica del pianeta Irwin e i suoi colleghi hanno utilizzato dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble e altri ottenuti dal Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio europeo australe, che si trova in Cile. Le immagini prodotte da questi strumenti più recenti sono composte da pixel che contengono ciascuno informazioni su tutti i colori dello spettro visibile all’occhio umano, e sono per questo più affidabili rispetto alle immagini registrate da Voyager 2. Grazie alle informazioni così ottenute è stato possibile riprocessare le immagini del 1989 per verificare di che colore fosse realmente Nettuno all’epoca.

Nello stesso studio è stato anche verificato che Urano è un po’ più verde quando uno dei suoi poli è orientato verso il Sole, cioè durante le sue estati e i suoi inverni; è un po’ più bluastro invece nelle sue primavere e nei suoi autunni.