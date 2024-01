La borsa «esageratamente capiente» di “Succession” è in vendita

Il 13 gennaio la casa d’aste statunitense Heritage Auctions venderà in un’asta online decine di abiti, accessori e oggetti di scena di Succession, una delle serie tv di maggiore successo degli ultimi anni, trasmessa su HBO (in Italia su Sky Atlantic e Now Tv) dal 2018 al 2023. La serie racconta, in quattro stagioni, le vicende della famiglia Roy, che controlla la Waystar-Royco, una grande azienda conglomerata nel settore dei media e dell’intrattenimento, e in particolare il complicato rapporto tra il patriarca Logan Roy (Brian Cox) e i tre figli – Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin) – che si contendono il controllo dell’azienda facendo i conti con il difficile rapporto con il padre.

La serie è molto apprezzata per come racconta un pezzo di società contemporanea, quello delle persone incredibilmente ricche, che vengono descritte in modo estremamente accurato anche attraverso gli oggetti di cui si circondano e i vestiti che indossano. Ha anche contribuito all’imporsi di una tendenza di abbigliamento, quella del quiet luxury (lusso discreto) o stealth wealth (ricchezza nascosta): un modo di vestire che non necessita ostentazioni, fatto di materiali pregiati e molto costosi ma senza loghi, a partire dal cappellino da baseball di Kendall Roy, realizzato dal marchio italiano Loro Piana: all’apparenza anonimo, costa 490 euro.

Negli anni gli autori di Succession hanno giocato sempre di più su questo aspetto, costruendo dialoghi in cui i personaggi – soprattutto i parvenue come Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen) – spiegano le regole per essere ammessi nella cerchia o criticano il modo in cui sono vestiti gli altri. Gli abiti, i gioielli, le scarpe sono stati usati in modo significativo per indicare il carattere, lo stato d’animo e le intenzioni dei personaggi, come i completi affilati indossati da Shiv o i vestiti streetwear e gorpcore (cioè l’abbigliamento da montagna indossato in città, ora molto di moda) di Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), l’amministratore delegato dell’azienda tecnologica svedese che vuole acquistare la Waystar.

Succession, insomma, è una serie tv fatta di oggetti, molti dei quali sono ora alla portata degli appassionati della serie. L’asta offre molti completi di Shiv e di Kendall (anche se mancano il già citato cappellino di Loro Piana e i completi realizzati su misura per l’attore Strong) e la maglietta per bambini indossata da Roman nell’ultima puntata, forse uno dei capi più famosi della serie. C’è invece la “ludicrously capacious bag”, la borsa di Burberry “esageratamente capiente”, protagonista di una delle scene più note della quarta stagione (Tom la considera un simbolo di cafonaggine perché è troppo grande: chi è ricco non ha bisogno di portare nulla con sé o è accompagnato da chi lo fa per lui).

Ci sono anche altri oggetti di scena, come i cuscini di Gucci nell’ufficio di Gerri Kellman, i flaconcini pieni della cocaina presa da Tom e dal cugino Greg durante la notte elettorale, gadget dalle campagne elettorali per la presidenza di Connor Roy (il primogenito di Logan) e del candidato Repubblicano Jeryd Mencken e gli sticker utilizzati dai protagonisti per suddividersi il patrimonio del padre. Abbiamo messo insieme una selezione dei più famosi, ma sul sito di Heritage Auctions ne trovate molti altri a costi variamente accessibili, a partire dai 29 dollari della custodia per iPad di Shiv Roy.