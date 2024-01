La notizia principale in apertura su gran parte dei giornali nazionali di oggi è l’attacco avvenuto martedì pomeriggio a Beirut, in Libano, in cui è stato ucciso Saleh al-Arouri, vice capo del cosiddetto Politburo di Hamas, il più importante organo politico dell’organizzazione palestinese: il governo del Libano e Hamas hanno attribuito l’attacco a Israele, che non lo ha confermato. Si discute inoltre ancora molto del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, che durante una festa di Capodanno ha ferito accidentalmente una persona con un colpo sparato dalla propria pistola: la procura di Biella ha aperto un’inchiesta, e Pozzolo è indagato per lesioni aggravate. Infine per quanto riguarda la politica c’è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha promulgato l’annuale legge sulla concorrenza, che proroga di 12 anni le licenze per gli ambulanti, e che ha evidenziato però al riguardo «profili di contrasto» con il diritto europeo.